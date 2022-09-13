مصرع عامل دهسا أسفل عجلات «لودر» بالبحيرة

لقى عامل مصرعه دهسًا أسفل عجلات لودر داخل شركة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بمصرع عامل دهسًا أسفل عجلات لودر داخل شركة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز النوبارية، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «أنور م م ش»، 42 سنة، مقيم زفتى بمحافظة الغربية، ونُقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.