مصرع عامل في حادث تصادم بطريق حوش عيسى بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، جراء حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق حوش عيسى كفر الواق بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى حوش عيسى العام، وحرر محضر بالوقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع عامل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد وقوع حادث مروري على طريق حوش عيسى كفر الواق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «حمدي أحمد رمزي» 40 عاما، عامل مقيم مدينة حوش عيسى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وقوع حادث انقلاب تروسيكل

في واقعة أخرى، شهد قبل قليل طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة النوبارية، حادث انقلاب تروسيكل محمل بالعمالة؛ مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية؛ لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.