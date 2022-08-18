مصرع عامل زراعي سقط في حفرة بالبحيرة والتحفظ على جثته

لقى عامل زراعي مصرعه قبل قليل، جراء سقوطه في حفرة بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بدر المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بوفاة عامل في حفرة

ورد إخطار إلى أجهزة مديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، في قرية «أحمد عربي»، بدائرة مركز بدر، إثر انهيار حفرة عليه، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المتوفي والتحفظ على جثته للتحقيق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شاب يُدعى «شريف رمضان المنسي»، 23 سنة، عامل زراعي، مقيم بمركز بدر، جراء سقوطه في حفرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل غرقاً في ترعة المحمودية

وشهدت مدينة المحمودية، في وقت سابق مساء اليوم الخميس، مصرع طفل غرقاً في ترعة المحمودية، وجرى انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمد صبري أبو سليمان»، 14 سنة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.