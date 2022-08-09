مصرع عامل في تصادم سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، جراء وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بطريق «مصر- إسكندرية الزراعي»، أمام قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة بالبحيرة، وجرى نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالوقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أيمن محيي مأمور مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية كنيسة الضهرية التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع سيارة الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة «أحمد ناجي إسماعيل» 30 عاما، مقيم قرية كفر الغابة التابعة لمركز إيتاي البارود، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة

كان قد شهد قبل قليل طريق أبو المطامير دمنهور وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.