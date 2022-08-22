مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بـ«زراعي بالبحيرة»

لقي عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام مدرسة المغاربة بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصام

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامل، ما أدى إلى مصرعه أمام قرية المغاربة بنطاق مركز دمنهور، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة بسام عبد الله صادق أحمد، 40 سنة، مقيم بمحرم بك، ونُقلت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع فني صيانة

ولقي فني صيانة مصرعه، أمس الأحد، إثر انقلاب تروسيكل بطريق «شبراخيت - الرحمانية»، ونُقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.