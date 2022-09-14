حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

ييتميز مولود برج الثور بقوة الشخصية، وهو محلل مميز للأحداث ولديه قدرة على رؤية الحياة من منظور واقعي، ومن سلبياته أنه عنيد وامتلاكي والغيرة الشديد على محبوبه وأصدقائه، ورغم صفة العناد الذي يمكن أن تكون مصدر إزعاج لمن حوله خاصة أهله، إلا أنها ميزة به، إذ تمكنه من مواصلة مشواره والإصرار على البقاء في المشاريع لسنوات أو حتى الانتهاء منها، ما يجعلهم أرباب عمل ممتازين.

وفي السطور الآتية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر ببرجك اليوم ما يجعلك متألقا وملفتا للانتباه، كما يجعلك تحظى بجاذبية كبيرة لدى الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم ويمدك ذلك بروح ابتكارية، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور والتقدم فيما سيأتي، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.