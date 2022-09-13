حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية إلى 4 أقسام، هي نارية ومائية وترابية وهوائية، وتتفق كل قسم من الأبراج في الصفات الشخصية، مثل الهدوء والعصبية والانفعال.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الحمل 13-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل، القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج الحمل 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

حظك اليوم برج الثور 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الثور 13-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم برج السرطان 13-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الأسد 13-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الأصدقاء يدعم علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 13-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لتوطيد علاقتك به.

حظك اليوم برج الميزان 13-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحماية حقوقك، واهتم بالحفاظ على اللباقة والهدوء في التعبير عن رغباتك.

حظك اليوم برج الميزان 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج العقرب 13-9-2022 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

حظك اليوم برج القوس 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج القوس 13-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

حظك اليوم برج الجدي 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم برج الجدي 13-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التفاهم وحل الخلافات.

حظك اليوم برج الدلو 13-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وتتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الدلو 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

حظك اليوم برج الحوت 13-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الحوت 13-9-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.