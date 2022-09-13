حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
منى سعيد
12:02 ص | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
تنقسم الأبراج السماوية إلى 4 أقسام، هي نارية ومائية وترابية وهوائية، وتتفق كل قسم من الأبراج في الصفات الشخصية، مثل الهدوء والعصبية والانفعال.
وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.
حظك اليوم برج الحمل 13-9-2022 على الصعيد المهني
لمواليد برج الحمل، القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.
حظك اليوم برج الحمل 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
المريخ في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.
حظك اليوم برج الثور 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.
حظك اليوم برج الثور 13-9-2022 على الصعيد المهني
اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.
حظك اليوم برج السرطان 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.
حظك اليوم برج السرطان 13-9-2022 على الصعيد المهني
ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.
حظك اليوم برج الأسد 13-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.
حظك اليوم برج الأسد 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
المريخ في منزل الأصدقاء يدعم علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.
حظك اليوم برج العذراء 13-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.
حظك اليوم برج العذراء 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لتوطيد علاقتك به.
حظك اليوم برج الميزان 13-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحماية حقوقك، واهتم بالحفاظ على اللباقة والهدوء في التعبير عن رغباتك.
حظك اليوم برج الميزان 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
حظك اليوم برج العقرب 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.
حظك اليوم برج العقرب 13-9-2022 على الصعيد المهني
تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
حظك اليوم برج القوس 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.
حظك اليوم برج القوس 13-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.
حظك اليوم برج الجدي 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.
حظك اليوم برج الجدي 13-9-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التفاهم وحل الخلافات.
حظك اليوم برج الدلو 13-9-2022 على الصعيد المهني
تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وتتكيف مع المستجدات.
حظك اليوم برج الدلو 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.
حظك اليوم برج الحوت 13-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.
حظك اليوم برج الحوت 13-9-2022 على الصعيد العاطفي
لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.