حسام النحاس: مبادرة المتحدة تستهدف تقديم محتوى احترافي لمواجهة الشائعات

قال الدكتور حسام النحاس، مدرس الإعلام بجامعة بنها، إنّ قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يخوض تحديًا كبيرًا في التعامل مع قضية الوعي بوصفها قضية أمن قومي، كما تمثل أحد أبرز تحديات الجمهورية الجديدة للدولة المصرية انطلاقًا من أن أخطر ما يواجه أي مجتمع هو محاولات تغييب الوعي ونشر الشائعات والأكاذيب وتضليل الرأي العام، وذلك في ضوء توجيهات وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بضرورة بناء وعى حقيقي للمجتمع المصري.

النحاس: المتحدة تسعي لتقديم محتوى إعلامي احترافي ومهني

وأضاف «النحاس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار مجلس إدارة الشركة بتكليف قطاع أخبار المتحدة بإعداد وإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب، التي تستهدف وعى المجتمع المصري وإذاعتها عبر قناة إكسترا نيوز بكل منصاتها الإلكترونية مع إرسال الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، خطوة هامة وفى توقيتها تماما وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة وضعتها الشركة عبر مختلف إصداراتها الصحفية والإذاعية والتليفزيونية والدرامية المختلفة، وتتمثل أهم ركائز وأسس تلك الإستراتيجية في تقديم محتوى إعلامي احترافي ومهني وذلك بشقيه الخدمي الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العامة للجمهور والخبري الذي يهدف إلى إمداده بالأخبار والمعلومات والحقائق من مصادرها الرسمية.

كما تستهدف المبادرة إنتاج وتقديم إعلاما تنمويا تفاعليا هادفا وعصريا، يتبنى المشروعات القومية والوطنية ويركز على القضايا الأساسية التي تهم الجمهور وتشغل بال الرأي العام بعيدا عن القضايا والأحداث الهامشية والمصطنعة والمفتعلة والممولة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

المتحدة نجحت في مواجهة العديد من الأزمات

وتابع حسام النحاس: «الشركة المتحدة نجحت في مواجهة العديد من الأزمات وكذا تفنيد الشائعات والأكاذيب التي يتم نشرها عبر قنوات الشر والإرهاب والإعلام المعادي الذي يبث سمومه من الخارج وخاصة فيما يتعلق بالملفات والقضايا التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري وتؤثر عليه بشكل مباشر كالصحة والتعليم والتموين والدعم وغيرها، كما تبذل الشركة جهودا كبيرة في التحول إلى إعلام المعرفة والمعلومات والحقائق والأرقام والبيانات حتى يمارس الإعلام دوره الحقيقي في عمليات التوعية والتثقيف والتنوير بمنطق الفعل وليس رد الفعل».

وأضاف: «بذلك يستطيع الإعلام المصري الذي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة وبوصفه خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في القيام بدوره الحقيقي والفعال في مجابهة محاولات تغييب الوعى وإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية».