إجراءات تجديد البطاقة الشخصية 2022.. اعرف التفاصيل

يبحث العديد من المواطنين على محركات البحث العالمية «جوجل»، عن إجراءات تجديد البطاقة الشخصية 2022، لمعرفة كل الأوراق والمستندات المطلوبة، فهناك العديد من الأوراق والمستندات التي حددتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي.

إجراءات تجديد البطاقة الشخصية 2022

ويستعرض «الوطن» في السياق التالي، المستندات والإجراءات المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية 2022، وخطوات استخراجها إلكترونيًا بعدما أتاحت وزارة الداخلية موقع خاص لمصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج البطاقات الشخصية أو القيد العائلي أو شهادات الميلاد.

- الدخول على موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من هنـــا.

- تسجيل البيانات الخاصة لمن يتقدم بطلب استخراج البطاقة.

- اختيار الطريقة التي يتم بها دفع الرسوم.

- الموافقة على كل الشروط والإرشادات الخاصة المنصوص عليها من موقع السجل المدني.

ويذكر أن موقع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، منها، وثيقة الطلاق، وشهادات الوفاة، وذلك يأتي في ضوء خطوات التيسيرات التي تقدمها وزارة الداخلية، لتنفيذ سياسة الدولة والحكومة في التسهيل على المواطنين، في الحصول على الأوراق والمستندات الشخصية.

قرارات جديدة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي

وهناك العديد من القرارات الجديدة التي تهدف لتسهيل استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي أو القيد العائلي أو شهادات الميلاد، منها:

- مد ساعات العمل حتى الساعة 9 مساءًا في مكاتب سجلات الأحوال المدنية بالقاهرة والجيزة.

- إمكانية إرسال السجل المدني موظفين تابعين له، إلى المواطنين ذوي الحالات الإنسانية وغير القادرين صحيًا.

- عمل مكاتب سجلات تابعة لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في المولات التجارية في محافظة القاهرة.

أسعار استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي 2022

- الاستمارة الخاصة VIP، سعرها 170 جنيهًا وتتسلم البطاقة بعد 24 ساعة.

- سعر الاستمارة العاجلة 120 جنيهًا ويتسلمها المواطن بعد 3 أيام.

- الاستمارة العادية سعرها 45 جنيهًا يتم الاستلام بعد 15 يومًا.