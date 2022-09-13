تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية روض الفرج» لـ10 أكتوبر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية»، لجلسة 10 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الترويج لارتكاب أعمال إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، تمويل المتهمين الـ5 أنشطة الجماعة الإرهابية المُنضمين إليها والترويج لارتكاب أعمال إرهابية، كان الهدف منها تعطيل أحكام القوانين والدستور.

تمويل الجماعات الإرهابية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلًا عن منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية.

حيازة أسلحة دون ترخيص

وتابعت أوراق القضية، بأن هذه الجريمة اقترنت بأخرى، وهي حيازة المتهمين أسلحة نارية «كاتم صوت»، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بذلك.