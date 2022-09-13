عمرو ياسين ينتهي من كتابة «مرزوق وإيتو» لـ محمد رمضان

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين، الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم «مرزوق وإيتو»، بطولة محمد رمضان، الذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

عمرو محمود ياسين يتحدث عن «مرزوق وإيتو»

ونشر عمرو ياسين، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها: «انتهيت من كتابة سيناريو فيلم مرزوق وإيتو.. انتظروه قريبا، تجربة أتوقع أن تكون غنية وقيمة ومختلفة جدا لكل عناصر الفيلم».

وأضاف: «البطولة لمحمد رمضان والمخرج محمد سمير، وإنتاج شركة إيجل فيلم للمنتج جمال سنان».

نشاط فني لـ محمد رمضان

ويعيش الفنان محمد رمضان نشاطا فنيا خلال الفترة الحالية، إذ أعلن في وقت سابق تحضيره لأغنية جديدة مع أحمد عدوية، بعد فترة من التحضيرات، ولم يكشف رمضان عن اسم الأغنية، مؤكدا أنها تكون مفاجأة لجمهوره.

أغنية دوشة لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة «دوشة»؛ تمهيدًا لطرحها على موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية خلال الساعات المقبلة، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سمير.