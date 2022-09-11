محمد رمضان يستعين بـ«شبيهه» في كليب «دوشة».. فيديو

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة «دوشة»، المُقرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرح الفنان محمد رمضان البرومو الدعائي للفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا: «جوة كل شارع في مصر نسخة من محمد رمضان.. أعمل منشن لـ محمد رمضان اللي في حياتك وقوله كلمة السر.. دوشة بعد يومين.. ثقة في الله نجاح».

تفاصيل ظهور شبيه محمد رمضان

وظهر شبيه محمد رمضان في البرومو الدعائي، وذلك في أول تعاون بينهما، بعدما استعان به الفنان في حفله الأخير بالساحل الشمالي، في تقديم إحدى الأغاني على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان محمد رمضان، أعلن تأجيل فيديو كليب دوشة، 3 أيام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 96 عامًا.

محمد رمضان يتعاون مع أحمد ومحمد عدوية

في سياق آخر، كشف محمد رمضان عن تعاونه مع الفنان أحمد عدوية ونجله أحمد، في أغنية جديدة، إذ جرت مرحلة التحضيرات مؤخرًا، ولم يتحدد بعد موعد طرحها أو أية تفاصيل عنها، وكشف عن تفاصيل هذا المشروع، بقوله: «استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية.. قريبًا، ثقة في الله نجاح».