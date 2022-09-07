محمد رمضان ينتهي من تصوير فيديو كليب أغنية «دوشة»

انتهى محمد رمضان، من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة «دوشة»، تمهيدًا لطرحها على موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية خلال الساعات المقبلة، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سمير.

أغنية «دوشة» للفنان محمد رمضان، تنفيذ شركة «شو ميديا برودكشن» برئاسة محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبد الغني شوشة.

أغنية متغاظين تحقق 3 ملايين مشاهدة

وكان محمد رمضان، قد طرح يوم 20 أغسطس من الشهر الماضي، فيديو كليب أغنية «متغاظين»، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

و25 مليون مشاهدة لأغنية تنطيط

فيما حققت أغنية تنطيط التي طرحها يوم 23 من شهر يوليو الماضي، ما يقرب من 26 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتصدّر بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان بطل فيلم «ع الزيرو»

ويخوض محمد رمضان، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «ع الزيرو»، مع الفنانة نيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.