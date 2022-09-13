محافظ الإسكندرية: نجحنا في الرد على 82% من شكاوى المواطنين خلال شهرين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى المحافظة، تتم بشكل أكبر من المخطط له، حيث استقبلت المنظومة 4352 شكوى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين منهم 1743 شكوى جماعية، وتم تنفيذهم بمعدل إنجاز 82%، وهو ما يفوق النسبة المخططة والتي قُدرت بـ65%.

وأضاف «الشريف»، في بيان اليوم، على هامش متابعة جهود المختصين في الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت 267 شكوى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وتم حل 264 شكوى منهم بمعدل إنجاز 98.8%.

الإسكندرية في المركز الثالث في الرد على الشكاوى

وأشاد محافظ الإسكندرية بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وخاصة بعد حصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في معدل إنجاز الشكاوى التي تم استقبالها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي، واحتلال المركز الثالث على مستوى الجمهورية لمدة 4 أشهر متتالية.

أرقام منظمومة الشكاوى الحكومية

ومن جانبها أكدت داليا المالكي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تلقى شكاوى المواطنين أولًا بأول على منظمومة الشكاوى الحكومية من خلال:

- الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني، ويجري إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم «الواتس أب» 01212013337 .

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وحصول الإسكندرية على المركز الثالث في معدل انجاز الشكاوى على مستوى الجمهورية لمدة أربعة أشهر متتالية.