«الكهرباء»: حل 99% من شكاوي المواطنين بشركة جنوب القاهرة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، نجاح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء البالغ عدد المشتركين بها ما يقرب من 6 ملايين، منهم 1.7 مليون بشبكات القاهرة و4.3 مليون بشبكات الجيزة، في حل 98.9% من الشكاوى الواردة من المواطنين الواقعين في نطاق عملها خلال شهر أغسطس الماضي 2022، بسبب اتخاذ القطاعات التجارية بالشركة عددًا من الإجراءات، أدت إلى الانتهاء من شكاوى أخطاء الفواتير والقراءات غير الصحيحة في أسرع وقت، تنفيذًا لسياسة الشركة بتقديم خدمة جيدة بشكل يرضي المشتركين.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن قطاعات الشبكات والتحكم بشركة جنوب القاهرة، استطاعت مواجهة مشاكل انقطاعات التيار بسبب زيادة الأحمال خلال الارتفاع الكبيربدرجات الحرارة في الفترة الماضية، وعودة التيار في أسرع وقت بنسبة حل 98.7%، من خلال تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات الفنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية، وتحقيق التنمية المستدامة بنطاق عمل الشركة.

تفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة

وأوضح المصدر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أجرت عملية تطوير شاملة لبرنامج خدمة العملاء الموجود بجميع الإدارات، من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله، بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة عن طريق إنشاء أكثر من شباك في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله.

تقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى لخدمة المستثمرين

وأشار إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنشأت إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادي لخدمة المستثمرين الذين تقع استثماراتهم في نطاق الشركة، وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتصبح 18 يومًا، إضافة إلى إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.