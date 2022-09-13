«مطوري القاهرة»: العاصمة الإدارية أول مدينة مصرية ذكية ومستدامة

أكد المهندس محمد طاهر، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أنَّ العاصمة الإدارية الفرصة الذهبية التي تجعلنا في مستوى مدن نالت شهرة كبيرة حاليًا خاصة وأن القاهرة كانت لها الريادة على مدار سنين طويلة.

طاهر: العاصمة الإدارية تأكيد على عبقرية عقلية البناء في مصر

وأضاف «طاهر» في تصريحاته على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب، إلى أنَّ العاصمة الإدارية تأكيد جديد على عبقرية وعظمة عقلية البناء في مصر، في ضوء حجم الإنجاز الذي جرى على أرض العاصمة، الذي يقودنا إلى أول مدينة مصرية ذكية ومستدامة.

تبادل الرؤى مع 300 خبير ومتخصص

وتابع: «تبادلنا الرؤى والأفكار من خلال مؤتمر سيتي سكيب مصر 2022 مع أكثر من 300 خبير ومتخصص في الشأن العقاري، وكان المؤتمر مساحة غنية لمناقشة التحديات والطموحات بـ القطاع العقاري بمنتهى الشفافية».

واستطرد عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة: «تحدثنا حول معايير الحفاظ على الطاقة في البناء بما يحقق الاستدامة، وتناقشنا حول تطورات الأسعار في السوق العقارية، وكيفية استغلال الأصول».

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من المهندس محمد البستاني في فعاليات مؤتمر سيتي سكيب بفندق فور سيزون نايل بلازا تحت شعار «مصر في طليعة التغيير»، الذي ينعقد تحت رعاية ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشاركة أكثر من 300 ضيف من المتخصصين وخبراء القطاع العقاري، ويهدف لتمهيد الطريق لنقاش رفيع المستوى حول اللوائح والسياسات الحكومية والممارسات المستدامة لتحقيق سوق العقارات المصرية للنمو في عام 2023.

وبدأت فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة، وعدد من المطورين العقاريين وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة.