درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-9-2022 على مصر.. العاصمة الإدارية 34

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ يشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وصولًا إلى السواحل الشمالية، وأيضًا محافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين، ستشهد ارتفاعًا ما بين درجة إلى درجتين على جميع مدن الجمهورية خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، وذلك على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 12 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 33 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 26.