وزيرة الثقافة تباشر عملها من العاصمة الإدارية وتبحث استعدادات معرض الكتاب

باشرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، عملها من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، والتقت عددًا من قيادات الوزارة، وهم الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير.

وزيرة الثقافة تناقش الاستعدادات لمعرض الكتاب

وتطرقت اللقاءات إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بخطط عمل القطاعين، والتي كان من أبرزها ملف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، واستعداد الهيئة المصرية العامة للكتاب له، والتي ستنطلق خلال يناير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

كما تناولت اللقاءات عددًا من المحاور المهمة التي سيعمل عليها المجلس الأعلى للثقافة، خلال الفترة المقبلة، من خلال لجانه المتعددة.