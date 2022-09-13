تفاصيل بروتوكول «حياة كريمة» مع هيئة البريد لصرف إعانات شهرية.. «فيديو»

علّقت سيمون نصار، رئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة «حياة كريمة»، على توقيع المؤسسة بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا، حيث تم التنسيق مع مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي، طبقا للتدفقات المالية، ووفقا لأعداد الأسر الأكثر احتياجا، وبناءً عليه تتبنى مؤسسة حياة كريمة وتتكفل بـ 250 ألف أسرة على مستوى الجمهورية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، بحيث يتم تغطية الأسرة بمتوسط 250 جنيها.

الأسر الأكثر احتياجا تقوم مؤسسات المجتمع المدني باختيارها

وأضافت رئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه لكي يكون هناك حوكمة لموضوعات الصرف الخاص بالمساعدات كان هناك حاجة لمكان أكثر انتشارا ويستطيع الوصول للقرى الأكثر بعدا والأصعب من حيث المواصلات للتسهيل على المستحقين للمساعدات والدعم، شارحة أن الأسر الأكثر احتياجا تقوم مؤسسات المجتمع المدني باختيارها ووضع المعايير وفقا للمستهدفات الخاصة بالدولة، حيث تهتم مؤسسة حياة كريمة بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والمطلقة والأيتام.

مؤسسة حياة كريمة تهتم بدخل الأسرة الأكثر احتياجا والأقل دخلا

وتابعت رئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة «حياة كريمة» أن مؤسسة حياة كريمة تهتم بدخل الأسرة الأكثر احتياجا والأقل دخلا، فهذه هي أهم المعايير التي يتم توزيع المساعدات بناءً عليها.