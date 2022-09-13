حياة كريمة بقنا: 31 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المشروعات في 5 مراكز حتى الآن

قالت الدكتورة سميحة عبد الرحيم، المنسق الميداني لمبادرة «حياة كريمة» في محافظة قنا، إن كم المشروعات التي نفذتها المبادرة في الصعيد غير مسبوق، لافتة إلى أن تكلفة المشروعات بالتقريب في 5 مراكز إدارية جاري العمل بها، بلغت 31 مليار جنيه حتى الآن، لخدمة حوالي مليون ونصف المليون شخص بمحافظة قنا.

إنجاز مجمع يقدم 7 خدمات

أضافت سميحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المعروض على شاشة «dmc»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن هناك مشروعات عديدة تم الانتهاء منها بالفعل وعلى وشك التسليم، مثل المجمع الخدمي الذي يخدم كل مجلس قروي، مشيرة إلى أن كل مجلس قروي يضم مجمع خدمي ومجمع زراعي ومركز تنمية الأسرة والطفل.

وأوضحت أن المجمع الخدمي تم الانتهاء منه بالفعل بالكامل، وجاري تدريب الموظفين من أجل تسليمه للدخول في الخدمة، موضحة أنه المجمع يضم حوالي 7 خدمات، منها مكتب بريد ومكتب تموين وسجل مدني ومركز تكنولوجي، وكل تلك الخدمات لم تكن متواجدة من قبل بالقرى والنجوع.

إنشاء شبكات صرف صحي بقنا

أكدت المنسق الميداني لمبادرة «حياة كريمة» في قنا، أن شبكات الصرف الصحي لم تكن موجودة تماما في قرى الصعيد، وكانت هذه الخدمة معدومة، لكن الآن يجري إنهاء الخدمة بمعدلات إنجاز سريعة، وكل قرية رئيسية بها محطة رفع لخدمة أهاليها والقرى المجاورة، مضيفة أنه جاري توصيل شبكات مياه نظيفة لكل المواطنين، إلى جانب بناء وتطوير المدارس لتوفيرها لطلاب تلك القرى.