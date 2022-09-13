توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة الإنجليزية لمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، المقرر أن يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

تصريحات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

وتضمنت أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد، الآتي:

- متابعة أعمال الاستعدادات الخاصة بالدراسة من صيانة المدارس.

- ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

- العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي وانضباط العملية التعليمية.

- تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

- عودة الطلاب للمدرسة هدف استراتيجي.

- المدرسة لها دور اجتماعي مهم في بناء شخصية الطالب.

- الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية.

- تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني.

- تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للموهوبين.

- تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس.

- وضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني.

- تفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

- يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية.

- تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي.

- تطبيق اليوم الرياضي في بداية العام الدراسي داخل المدارس بشكل تدريجي.

- إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة.

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس.

- الاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

- توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ.