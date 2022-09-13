وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يبحثان التعاون لاكتشاف ورعاية الموهوبين

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمقر مكتبها في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث سُبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

الثقافة تتعاون مع الشباب والرياضة

حضر اللقاء من وزارة الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وأمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير، ومن وزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات الشبابية، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذي بوحدة الشباب.

اكتشاف ورعاية الموهوبين في الآداب والفنون

تناول اللقاء، بحث تكثيف سُبل التعاون بين الوزارتين في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة مجالات الآداب والفنون.

من جانبها، عبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، الذي يؤكد التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، والذي يحقق إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

كانت وزيرة الثقافة وجّهت مؤخرا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة أسيوط من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتنسيق مع محافظة أسيوط وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أنّ الأنشطة تهدف إلى رفع الوعي وبناء الانسان المصري وتنفيذا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية، وخاصة في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع مؤسسات الدولة ممثلة في محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.