انهيار مبنى في الأردن وتسجيل 5 إصابات.. والحكومة تباشر التحقيقات «فيديو»

قال وزير الإعلام الأردني، إنه لم يتم تسجيل أية وفيات من جراء انهيار بناية في جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار الوزير إلى أنّ رئيس الوزراء أمر بفتح تحقيق في حادثة انهيار بناية اللويبدة للوقوف على الأسباب، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فيديو انهيار مبنى في عمان

إخلاء المبنى المنهار في عمان

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني والشرطة، تتعامل مع حادث انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان .

وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن أنه جرى إخلاء 5 إصابات حتى الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.