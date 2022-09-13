تنظيم يوم ترفيهي لقادرون باختلاف في مركز الثقافة السينمائية

نظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، يومًا ترفيهيًا لـ«قادرون باختلاف»، بمشاركة المواهب من ذوي الهمم، بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة عز الرجال فاروق.

عرض فيلمي الثلاجة والحمل خلال اليوم الترفيهي

وتضمن اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات، التي بدأت باستعراض بعض المواهب من أطفال «قادرون باختلاف»، ثم ورشة قص ولزق الفوم، وورشة حكي للأطفال، كما عُرض فيلم «الثلاجة» إخراج هدى فرح، من إنتاج المركز القومي للسينما، وكذلك فيلم «الحمل» إخراج سحر الدالي.

تفاعل الحضور من ذوي الهمم مع الفاعليات

وشهد اليوم الترفيهي، تكريم المتميزين فنيًا من المواهب، وتسلموا شهادات تقدير وميداليات، وتفاعل الحضور من ذوي الهمم مع الفعاليات بسعادة بالغة، إذ أشرف على اللقاء والفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

إقامة أنشطة ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية بشكل دوري

جدير بالذكر أن القومي للسينما يحرص على إقامة أنشطة ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية، بشكل دوري، التي تهدف إلى دمجهم بالمجتمع ورعايتهم فنيًا.