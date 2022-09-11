«قادرون باختلاف» يرحب بمشاركة أبناء الجاليات العربية في نسخته الرابعة

أعلنت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الترحيب بمشاركة أبناء الجاليات العربية، للمرة الأولى باحتفالية قادرون باختلاف خلال نسختها الرابعة، والتي يحضرها سنويًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنّ الهدف من مشاركتهم هو نشر قيم المحبة والترابط والتعارف بين أبناء الجاليات العربية المقيمة في مصر بمختلف أعمارهم وفئاتهم، ودمجهم مع ذويهم من أبناء المجتمع المصري.

مشاركة أبناء الجاليات العربية

وقالت «مبدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ متحدي الإعاقة الحركية «كرسي متحرك» سيشاركون باحتفالية هذا العام، لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من فئات متحدي الإعاقة في المشاركة بهذا الحفل السنوي.

وأضافت أنّه سيتم اختبار أفضل المواهب، لتقديم فقرات الحفل، المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنّهم ينتظرون من المشاركين مفاجأتٍ كثيرةً، وفقراتٍ متنوعةً، خاصة أنّ الحفل يحظى بمشاهدة الملايين حول العالم، وباهتمامٍ خاصٍ من مؤسسة الرئاسة المصرية، وكل مؤسسات الدولة المصرية.

نجاحات الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

وأوضحت أنّ الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية حقق مؤخرًا نجاحات عدة، ونثق في قدرات أعضائه، مؤكدة سعيهم الدائم لتعزيز عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.

وشددت على ضرورة تسليط الضوء على دور الاتحاد، خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على أعضائه لتشجيعهم وتحفيزهم على المزيد من الإنجازات والنجاحات، والتي تصب في صالح سرعة دمجهم في المجتمعات التي يعيشوا بها.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، صورة بطاقة الدعوة، التي وجهها الحفل لأبناء الجاليات العربية.