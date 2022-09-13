بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وموتوسيكل بالبحيرة (صور)

لقي شخصان مصرعها، فيما أصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية، بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى.

تحديد هوية المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع كل من حمدي محمد أحمد، 35 سنة، مقيم في أبو المطامير، وأحمد عبدالله هيبة، 35 سنة، من أبو المطامير، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من طه إبراهيم محمد، 30 سنة، مقيم بكفر الدوار، باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، وحسن محمد أبو العلا، 41 سنة، مقيم بكفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.