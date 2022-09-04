مصرع زوجين وإصابة ابنيهما في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي» البحيرة

لقي زوجان مصرعهما، قبل قليل، فيما أصيب أبنائهما بإصابات متفرقة وجروح بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي اتجاه الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بانقلاب سيارة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من الكيلو 35 على الطريق الدولي اتجاه «الصحراوي» بنطاق ذات المركز، ما أدى لمصرع زوجين وإصابة أبنائهما بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع كلا من «محمد سليمان محمود»، 55 عاما، وزوجته «زينب محمد اليماني»، 47 عاما، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين للمستشفى

كما أسفر الحادث عن إصابة أبنائهما وهم «أسامة محمد سليمان»، 27 عاما، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس وكسر في الساق اليمنى، و«جنة محمد سليمان»، 18 عاما، مصابة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.