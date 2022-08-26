مصرع عامل وإصابة آخر في حادث انقلاب ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

لقى عامل مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 121 اتجاه الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 121 اتجاه الصحراوي، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر بجروح خطيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين وفاة سليم عبدالله سليم، 21 عاما، مقيم قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصاب

فيما أصيب محمد حسن فايز، مقيم بإمبابة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في المخ وكسر في الساق اليمنى وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تصادم 3 سيارات

وشهد طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي عصر اليوم، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.