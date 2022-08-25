بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب قبل قليل، 5 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بداية الواقعة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «وليد جودة عبدالحليم» 35 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، «عبدالحليم سليمان جودة» 15 سنة مصاب بكدمات بالصدر وجروح بفروة الرأس، «مريم أيمن جودة» 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، «فارس أيمن جودة»، 20 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، «جبر محمد مصطفى» 40 سنة، مصابا بتهتك بالساق الأيسر وكدمات بالرأس، وجميعهم مقيمين النوبارية.

وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما تم رفع حطام التصادم، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.