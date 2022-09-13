ضبط 56 طن قمح منتهي الصلاحية في مخزن غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت إدارة صيانة الحبوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 56 طن قمح مستورد منتهي الصلاحية، عقب تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأقماح المستوردة والمحلية.

بدأت الواقعة، حين شن قسم صيانة الحبوب التابع لإدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، برئاسة أماني حلمي رئيسة القسم، ومحمود الديب ومصطفى محمود مفتشي القسم، حملة نتج عنها، ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة العامرية بحيازته قمح مستورد مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

تحريز 56 طن قمح غير صالح للاستهلاك البشري

بالفحص جرى تحريز الكمية المضبوطة، التي تقدر بـ56 طن مستورد مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتبعها اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تكثيف الرقابة من تموين الإسكندرية على المخازن

فيما شددت المديرية، على استكمال أعمال الرقابة على المخازن، حفاظا على صحة المواطنين وعدم تداول أي مأكولات غير صالحة للاستهلاك البشري.

يذكر أن تموين الإسكندرية، استهدفت توريد من 120 إلى 130 ألف طن قمح، هذا العام، إذ بلغت مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام، نحو 73 ألف فدان.