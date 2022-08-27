«تموين الإسكندرية»: غدا آخر يوم لخصم الأفراد من البطاقات دون غرامات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن أن غدًا الأحد، هو آخر يوم لخصم الأفراد من البطاقات التموينية سواء للوفاة أو للسفر بدون غرامات من بطاقات الدعم، فيما لفتت المديرية إلى أنها قدمت ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين ‏حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

التسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية

يأتي ذلك تماشيًا مع قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن الدولة ترغب في التسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية واستمرار ‏فتح مواقع «دعم مصر ومصر الرقمية» وذلك لتسهيل ربط رقم الهاتف المحمول بالبطاقة التموينية.

نصائح مهمة لأصحاب البطاقات التموينية

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم فإنه نظرا لبداية صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية وفقا لتوجيهات الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه طلبت من المواطنين التالي:

- قيام المواطن بطلب استعلام عن قيمة الدعم المستحق له على بطاقته التموينية من البقال قبل الصرف.

- تمسك المواطن في طلب حقه بالحصول على إيصال الصرف من البقال التمويني عند صرفه لدعمه التمويني.

مراجعة أنواع الأخطاء في الصرف

ولفتت إلى أنه عند توجه المواطن لصرف التموين ووجد مشكلة في الصرف يراجع نوع الخطأ من خلال الرقم الموضح له في إيصال الصرف والذي من الممكن أن يكون معناه كالآتي:

1- خطأ برقم 901 أو 902 تعني وجود خطأ بالرقم السري الخاص بالبطاقة.

2- خطأ برقم 106 معناه أن الرصيد داخل البطاقة غير كاف لصرف الدعم.

3- خطأ برقم 101 معناه أن صاحب البطاقة ممنوع من الصرف وذلك لسببين إما «لوجود عدالة اجتماعية على البطاقة» أو «استخدام البطاقة قبل الموعد المحدد للصرف».

4- خطأ 104 يعني ذلك وجود بطاقة تموين أخرى تحت الطباعة.