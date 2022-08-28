تموين الإسكندرية: إضافة 5 سلع جديدة على البطاقات.. «تونة ومربى وطحينة»

قال محمد سعد الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن هناك 5 سلع جرى إضافتها على بطاقات التموين، هي السمن النباتي بحجم 800 جرام وبسعر 24 جنيهًا، وتونة 140 جرامًا بـ12 جنيهًا، والمربي 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، ودقيق معبأ، الكيلو بـ11 جنيهًا، وظرف طحينة بجنيهين.

سعد الدين: نسعى لإضافة كل ما يستفيد منه المواطن على بطاقات التموين

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، أن وزير التموين دائمًا يسعى إلى إضافة أكثر السلع التي يستفيد منها المواطنون، وذلك بعد استقصاء البيانات عبر بعض منافذ التوزيع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعد الدين: أمام المواطن سلع كثيرة يختار منها حسب احتياجاته

واستطرد: «المواطن دائما بيقبل على التونة والمربي والسمن الصناعي أو النباتي، والحاجات دي لم تكن موجودة وبيتم على طول إضافتها، والمربي من الأصناف المهمة لطلاب المدارس ويطلبها أولياء الأمور ولدينا الألبان الجافة والحلاوة والطحينة، والحاجات دي مهمة لاحتياجات الأطفال بأغلب المنازل».

وأوضح أن تلك السلع الجديدة لن تعني تغيير أي من سلع البطاقة التموينية، بداية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والصلصة والشاي والمنظفات وجميع السلع الأساسية، «أصبح أمام المواطن العديد من السلع يقدر يتنقل بينها ويختار طبقًا لاحتياجاته الشهرية».