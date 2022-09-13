مصرع كهربائي سقط من أعلى عمود إنارة بإحدى قرى البحيرة

لقى كهربائي مصرعه، قبل قليل، إثر سقوطه من أعلى عمود إنارة بقرية الحمرة التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع كهربائي سقط من أعلى عمود إنارة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بمصرع كهربائي، إثر سقوطه من أعلى عمود إنارة بقرية حمرة التابعة لمركز وادي النطرون، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص، تبين وفاة عبدالستار عبد الله رجب، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، وجار إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.