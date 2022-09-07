مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمغسلة في أبو النمرس

لقي عامل مصرعه متأثراً بصعق كهربائي خلال عمله بمغسلة في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أنه لامس سلك كهرباء، مما أدى إلى وفاته، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ يكشف تعرض العامل لصعق كهربائي

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، إخطاراً من مستشفى أم المصريين بوصول عامل بمغسلة سيارات متوفي إثر إصابته بصعق كهربائي، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

معاينة الجثمان: لا وجود لإصابات ظاهرية في الجثمان

وتوجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص ومناظرة جثة الشاب تبين لرجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عدم وجود إصابات ظاهرية عدا سحجه باليد اليسري، وبسؤال والده ذكر أنه والمتوفي حال تواجدهما بالمغسلة وقيامه بممارسة عمله تعرض لصعق كهربائي من سلك خاص بأحد المعدات بالمغسلة، وتوجهوا به إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

نصائح التعامل مع حوادث الصعق الكهربائي

ووجه طبيب المخ والأعصاب، الدكتور ياسر عبدالله، عدة نصائح للتعامل مع حوادث الصعق الكهربائي من بينها، فصل التيار من المصدر بنزع الفيشة على الفور، وإذا لم تتمكن من فصلها عن المصاب استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عنه، استخدام قفازات عازلة للكهرباء لتتمكن من سحب المصاب ولا تلمسه بيديك أبدا حتى لا تصاب، ثم اتصل برقم طوارئ الإسعاف.