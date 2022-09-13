عضو «إعلام الشيوخ» يشيد بقرار «المتحدة» لمواجهة الشائعات: خطوة تحمي المجتمع

أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الرد على الشائعات يحتاج منصة إعلامية موثوق بها.

إشادة بالنشرات الإخبارية للرد على الشائعات

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قطاع الأخبار في المتحدة للخدمات الإعلامية أصبح له ثقة كبيرة محليا وإقليميا، واستطاع أن يحقق انتشارا جعله قادرا على أن يصل إلى قاعدة كبيرة من المصريين في الداخل والخارج وينتشر إقليميا و دوليا، مشيدا بخطوة تخصيص نشرات إخبارية للرد على الشائعات.

وأضاف أن تخصيص نشرة إخبارية محترفة للرد على الشائعات خطوة إيجابية تعزز الاستقرار المجتمعي، ويطمئن الجماهير، خاصة أن مصر تواجه أكبر حملة من التشكيك والشائعات، الهدف منها إسقاط الدولة، وضعف الحالة المعنوية لدى المواطنين.

التصدي لكافة الشائعات فور ظهورها

أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن قرار المتحدة للإعلام جاء في التوقيت المناسب ويحقق الهدف المطلوب وهو التصدي لكافة الشائعات فور ظهورها.

ووجه دعوته لجموع المصريين بعدم تناقل الشائعات التي تهدد استقرار المجتمع، وتتسبب في ذعره وعدم نقل الأخبار إلا من مصادرها الرسمية أو القنوات الإعلامية الموثوق بها.

الرد على الشائعات عبر «إكسترا نيوز»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلفت قطاع الأخبار بإذاعة نشرات إخبارية على مدار اليوم، تختص بالرد على كافة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» بكل منصاتها الإلكترونية وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية، وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع.