أحزاب وسياسيون يشيدون بإنجازات السيسي: الإخوان كاذبون ويحاولون التشكيك

أشاد سياسيون ونواب ورؤساء أحزاب بإنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الثمانية الماضية، مؤكدين ضرورة الدفاع عن المكتسبات الضخمة ومواجهة موجات التشكيك والإحباط التي تصدرها الجماعة الإرهابية.

الوفد: الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في دعم الاقتصاد

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لـ"الوطن" إن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في دعم الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وفتح آفاق أوسع نحو المستقبل، مشددا على أن التشكيك في أهمية هذه المشروعات محاولة لتصدير الإحباط والإساءة للدولة، لكنها محاولات فاشلة، قائلا: "من لا يرى أن الدولة المصرية قد انتقلت من مرحلة ضعف وفوضى وعدم استقرار إلى التنمية والبناء والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي فهو شخص جاحد لا يريد أن يرى الحقيقة".

مستقبل وطن: السيسي يحقق إنجازات على كافة المستويات

وقال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق إنجازات على كافة المستويات، لكن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تروج لشائعاتها وأكاذيبها من الخارج، قائلا: الواقع أصدق من الحقيقة، العالم كله يرى أين كانت ذهبت، وكيف أصبحت الآن، الواقع تغير، والعشوائيات تحولت إلى مدن سكنية حديثة، والصحراء تم تعميرها وبنائها، ومصر تسير للأمام.

التجمع: مصر نجحت أن تسير للأمام

وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن مصر دفعت فاتورة الفترة الصعبة التي قضتها بين 2011 إلى 2013، سواء على مستوى عدم الاستقرار أو مع وصول الإخوان للحكم ومحاولة تحقيق خطة التمكين، مشيرا إلى أن فاتورة هذه الفترة ثقيلة، ومصر نجحت أن تسير للأمام، لكن لا يزال الطريق طويلا ويحتاج إلى مزيد من العمل والانتباه والجدية.وحذر عبدالعال من محاولات الإخوان لإثارة الفوضى والتشكيك في المسار الوطني الذي اختارته الدولة بعد ثورة 30 يونيو بإجماع من المصريين ودعم من مؤسسات الدولة، قائلا: كلنا ملتزمة بهذا الطريق، ولن نسمح لأحد بسرقى مكتسباتنا مرة أخرى.