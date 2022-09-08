رئيس حزب إرادة جيل: التشكيك في المشروعات القومية ناتج عن جهل بالحقائق

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن المشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات، كانت ضرورة ملحة للحفاظ على مستقبل الدولة المصرية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة، فنحن نرى الآن ناتج هذه المشروعات على أرض الواقع.

محاولات التشكيك ناتجة عن جهل

وأضاف «تيسير» في تصريحات لـ«الوطن» أن التشكيك والتشويه الذي تتعرض له المشروعات القومية، ناتج عن جهل بالأرقام والحقائق، فمن لا يملك المعلومة لا يملك حق القرار، ولكن هذا لا يعني أننا نرفض الرأي الآخر أو وجهات نظر أخرى، ولكن لا يجب علينا أن نعترض دون تقديم حلول وإلا تكون معارضة من أجل المعارضة فقط.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل: «نتطلع إلى المزيد من المشروعات القومية التي تساهم في بناء الدولة المصرية، وإظهار نتائج هذه المشروعات بواسطة الإعلام أو المنصات المختلفة، التي جعلت العالم كله وليس المواطن فقط يعلم بما يدور حوله، وأصبح لديه وعي كبير ويعلم بما هو صحيح أو ما هو محط شائعات وعمليات تشويه».

الأرقام تكشف حجم الجهد المبذول

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم في افتتاح القرية الأولمبية بقناة السويس، والأرقام التي ذكرها توضح حجم الجهد المبذول من الدولة، والنتائج المادية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى دور الإعلام الذي ذكره الرئيس والذي ينم عن وعي كبير بما يدور من محاولات للتشويه والتكذيب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس في الإسماعيلية، كما شهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.