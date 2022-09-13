هل تحصل الزوجة على قرار بالتمكين من شقة ليست ملكا للزوج؟.. قانوني يرد

«الشقة من حق الزوجة» جملة متداولة في معظم دعاوى محكمة الأسرة التي تعرض بشكل يومي على خبراء التسوية، إذ تطالب الزوجات بحقهن في مسكن الزوجية، لذلك فهناك العديد من الأسئلة عن كيفية الحصول على قرار بالتمكين من شقة الزوجية وما الإجراءات لتنفيذه، وهل يمكن الحصول على حكم بالتمكين إذا لم تكن الشقة ملكا للزوج؟.

التمكين حق للزوجة وإن لم تكن الشقة ملكا للزوج

يقول المحامي علي حمودة المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية، حمى حق الزوجة في قرار التمكين، إذ نص القانون على أن الزوجة من حقها التمكين من الشقة حتى وإن لم تكن ملكًا للزوج، أو كانت بنظام الإيجار أو جرى بيعها، وذلك بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، ففي كل الأحوال لا يوجد شيء يؤثر على تمكين الزوجة من الشقة حتى وإن لم تكن ملكًا للزوج.

3 خطوات للتمكين من الشقة غير المملوكة للزوج

وأضاف «حمودة»، أن هناك 3 خطوات ليصدر قرار للزوجة بتمكين شقة الزوجية حتى وإن لم تكن مملوكة للزوج.

الخطوة الأولى:ـ هي أن تتقدم السيدة سواء كانت زوجة أو مطلقة، أو وكيل لها بشكوى لقسم الشرطة التابعة له شقة الزوجية ومعها قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق وشهادات ميلاد الصغار وصور منها، وحينها يجري تحرير محضر.

الخطوة الثانية، تقوم النيابة بحفظ المحضر بشكل إداري، وتتظلم الشاكية «الزوجة أو المطلقة»، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إدارياً أمام النيابة الكلية.

الخطوة الثالثة:ـ تجري المباحث التحريات، وإذا ثبت أنها كانت تقيم في الشقة برفقة صغارها، حينها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، وحال كانت السيدة الشاكية زوجة يصدر لها قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وحال كانت السيدة مطلقة يصدر لها قرار التمكين بشكل مستقل لشقة الزوجية، ولا يمكن للزوج التصرف بشقة الزوجية بعد تقدمها بالشكوى.