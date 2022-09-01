6 حالات يسقط فيها قرار التمكين من مسكن الحضانة.. أبرزها بلوغ السن القانوني

بعد انفصال الزوجين، تبدأ المرأة في طلب أبسط حقوقها، وهي أن تحصل على قرار تمكين من مسكن الزوجية لتعيش فيه مع أطفالها، لكن يوجد حالات عدة يسقط فيها قرار التمكين، وحينها لا يحق لها هذا الطلب، أبرزها بلوغ الصغار للسن القانوني.

وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن»، على السؤال الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وهو: ما هي حالات سقوط قرار التمكين؟.

6 حالات تسقط قرار التمكين

من جهته، قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن التمكين هو قرار يصدر بأن يكون للزوجة بيتا مستقلًا بالصغار، وأن يحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت منه بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة للنيابة العامة بقصد حصولها على شقة الزوجية كمسكن لها وأبناءها، إن كانوا دون سن الحضانة.

وأوضح «حمودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 6 حالات يسقط فيها قرار التمكين قنونيًا، أولها بلوغ الصغار السن القانوني للحضانة وهو 15 عاما للولد، و17 للفتاة، وحالة سقوط الحضانة وفقًا للقانون، في حالة عدم وجود ولي تذهب إليه حق الحضانة، بالإضافة لاختيار الولي إيجار سكن أو علاوة نقدية، ويكون كبديل لمحل إقامة الزوج.

أمتلاك الحاضنة لمسكن خاص

وأشار المحامي، إلى أن قرار التميكن يسقط أيضا، في حالة توفير الزوج لسكن بديل، يطابق المواصفات التي بالمسكن القديم، سواء إيجار أو تمليك، أو في حالة تواجد ممتلكات أو أموال تخص الطفل تحت سن الحضانة، ويمكنه بها الحصول على منزل مستقل، وفي حالة امتلاك الحاضنة لمسكن خاص بها وتقيم به، ويكون بإمكانها تولى حضانة الصغار به.

متى يستطيع الزوج استعادة مسكن الزوجية؟

ولفت علي حمودة إلى أنه يجوز للزوج عدم تنفيذ قرار التمكين وتعليقه، إذا كان نص القرار على منزل آخر ليس ملك للزوج، وإذا ثبت أنه جرى بيع المسكن المخصص للحضانة، قبل الطلاق، موضحا أن الزوج يستطيع استعادة مسكن الزوجية، في حال زواج الأم، وحينها يمكنه الحصول عليه كحاضن.