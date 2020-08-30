ضبط صاحب فيديو "ضرب الزوجة" في البلكونة بحلوان: طردها رغم قرار التمكين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" يتضمن تعدي أحد الأشخاص على زوجته بالضرب بالأيدي حال تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات، عن تعدي أحد الأشخاص (سائق – مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بالتعدي على زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) بالضرب بالأيدي وطردها من مسكن الزوجيه والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.