مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انهيار مبنى سكني بالعاصمة الأردنية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، في حادث انهيار مبنى سكني بأحد أحياء العاصمة عمان، حسب نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انهيار مبنى سكني بعمان

ويتكون المبنى المنهار من 4 طوابق، فيما توجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وعدد من أعضاء حكومته إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال الإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في عمان، إن فرق الدفاع المدني والشرطة، تتعامل مع حادث انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.

إجلاء 5 مصابين حتى الآن

وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن قوات الأمن نجحت في إجلاء 5 مصابين، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني التعامل مع الحادث.