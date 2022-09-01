اليوم.. انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ21

تنطلق اليوم الخميس، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته رقم 21، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت شعار «القدس عاصمة فلسطين»، ويستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الدورة الأنشطة برنامجا ثقافيا زاخرا بالندوات وحفلات إطلاق الكتب وفعاليات خاصة بالأطفال، وتحل دولة الكويت ضيف الشرف لهذا العام.

ومن المقرر أن يكون هناك فعاليات ثقافية خاصة يقدمها ضيف الشرف داخل المعرض.

معرض عمان الدولي للكتاب الدورة 21

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، قد حصل على الموافقات الخاصة بسفر المندوبين المشاركين في معرض عمان الدولى للكتاب بالأردن، وجرى تسليمها إلى الناشرين.

وسيكون المعرض في دورته الـ21 بالمركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول، وذلك لأول مرة.

وأكد الموقع الرسمي للمعرض، أنه سيبقى محافظا على شعار «القدس عاصمة فلسطين»، تأكيدا لموقف الأردن، الرسمي والشعبي، على رفض كل المخططات التي تستهدف عروبة القدس والوصاية الهاشمية لمقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى المحافظة على الشعار الموازي للمعرض «القراءة حياة».

وليد سيف شخصية الدورية الثقافية

وتحتفى هذه الدورة الحالية من معرض عمان الدولى للكتاب 2022، بالأديب والكاتب وليد سيف، الذي جرى اختياره كشخصية الدورة الثقافية، لما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة.

واكد اتحاد الناشرين الأردنيين، أن المعرض له دور مهم في المشهد الثقافي المحلي والعربي، فضلا عن دوره في تعزيز التبادل الثقافي بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يشكل فرصة لتبادل المعارف بين البلدان العربية ونقل الثقافات.

وتحل الكويت ضيف شرف المعرض، بمشاركة وفد رسمي، وبحضور عدد من الأدباء والروائيين والباحثين الكويتيين.

كما يتضمن المعرض حفلات توقيع كتب بمشاركة عدد من الكتاب والروائيين المحليين والعرب، إضافة إلى البرامج والأنشطة اليومية، والندوات الفكرية، والقراءات القصصية للأطفال.