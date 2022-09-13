اختيار هاني شنودة رئيسا للجنة تحكيم منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع

أعلنت إدارة منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع، قبل قليل، اختيار الموسيقار هاني شنودة، رئيسا للجنة تحكيم المنتدى الذي تنطلق فعاليات دورته الأولى في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ بمشاركة ضيوف من 14 دولة.

أعضاء لجنة التحكيم

تضم لجنة التحكيم مع هاني شنودة، الفنانة مادلين طبر، الموسيقار يحيى الموجي، الموزع الموسيقي حمادة الحسيني، منظم الحفلات سيد علي أكلول من الجزائر، المنتج العراقي الدكتور علي المطيري نائب رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وقال الفنان وليد الحسيني مؤسس مبادرة «ضيوف مصر في عيون مصر» ورئيس المنتدى، في بيان، إن المنتدى ينطلق يوم 15 سبتمبر حتى 19 من الشهر ذاته، بمدينة هوليود الترفيهية بشرم الشيخ، بحضور الفرنسية Sarah Ayoub، والـDJ العالمية Katy m، والفنان عبد العزيز بينزينة من الجزائر.

الاحتفال بذكرى بليغ حمدي

أضاف «الحسيني»، أن إدارة المنتدى خصصت يوما للاحتفال بذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وتنظيم مسابقة تضم باقة من الأصوات الواعدة من الوطن ،العربي للدخول الى بوابة الفن والطرب الأصيل، من خلال أنغام الموسيفار الراحل الحاضر بأعماله الخالدة.

وأكد أن المنتدى يضم فى دورته الأولى، 13 دولة عربية وأجنبية، بجانب مصر، وهي «فرنسا، أمريكا، ألمانيا، هولندا، السعودية، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، العراق، اليمن، والسودان».

جدير بالذكر، أن الدورة الأولى من منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع، ستقام بمدينة شرم الشيخ من الفترة 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وتحيي ذكرى الراحل الموسيقار بليغ حمدي.