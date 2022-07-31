«أول شريط لمحمد منير متبعش كويس واتوسطت لعمرو دياب».. 10 تصريحات هاني شنودة

حل الموسيقار هاني شنودة، ضيفا على برنامج السفيرة عزيزة عبر قناة DMC، من تقديم سناء منصور وشيرين عفت، تحدث خلالها عن أبرز مستجدات الساحة الفنية، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، أبرز 10 تصريحات للموسيقار الكبير.

1- مهرجان «هاتي بوسة يا بت» قلة أدب.

التعاون مع عمرو دياب

2- توسطت لـ عمرو دياب ودخلته معهد الموسيقى العربية، وأحد الأشخاص اتصل بي، وقال إنه ترك المعهد ليلعب كرة القدم، ولما سألته عن هذا الأمر، قال: «أنا بعمل عمرو دياب»، (كان يريد خسارة وزنه)، لأن كان هناك صحفيًا يسخر من زيادة وزنه.

3- لا أدخن ولا ألعب الطاولة أو الدومينو أو الكوتشينة، ولم أربي «شنب دوجلاس»، وأكتفي بغسيل وجهي فقط، وممكن أشرب قهوة وساعات بنسى، لكني مبعرفش أطبخ ولا أعمل أي حاجة إلا المزيكا بس.

4- نجيب محفوظ كان ممكن يقول «نكتة» لأهل بيته رغم إنه فائز بجائزة نوبل، لأنه مش روبوت، و«ممكن يسخسخ على نكتة حلوة، لأن إحنا جوانا كل حاجة، والله قال في القرآن الكريم (ألهمها فجورها وتقواها)».

5- نجاة أصعب وأسهل شخص يمكن التعامل معه، لأنك إذا اكتسبت ثقتها يكون التعامل سهلًا للغاية.

6- تعاونت مع محمد منير في ألبومه الأول، وتحديدا أغنية أمانة يا بحر، ولكن عبدالرحيم منصور قال لي «نجاة الصغيرة عاوزاك برة، فقلت له تعالى معايا».

7- أول ما نجاة شافتني قالت لي إيه يا هاني الحاجات الجميلة دي؟! عاوزاك تعملي لحن، كانت فنانة من شعر رأسها لقدميها، ولما قدمت لها أغنية كنت عاملها لواحد صاحبي قالت لي اللحن دي ميتسابش، وكانت أغنية «بحلم معاك» وجات بالصدفة.

التعاون مع محمد منير

8-عرفت محمد منير عن طريق عبدالرحيم منصور، وطلب مني الأخير أن نتعاون معه، وكان أول ألبوم له باسم «أمانة يا بحر»، ومتباعش كويس، عشان الكاسيت مكنش منتشر أوي.

9-تعاونت مع محمد منير في أغنية «بنتولد»، لكن الشركة المنتجة «فنطوا» أول شريط، ووضعوا أغنية علموني في الأول وتم طرحها باسم علموني عينيكي بدلا من أمانة يا بحر وحققت مبيعات خرافية.

10-محمد منير منح الأمل لكل النوبة بأن أبناءهم يمكنهم تحقيق النجاح، وكان هذا الأمر من الأشياء التي أعادت «خياطة مصر ببعضها».