هاني شنودة: فن أحمد عدوية لا يقارن بالمهرجانات.. «كلامها مقدرش أدخله بيتي»

قال الموسيقار هاني شنودة، إنّ المطرب الشعبي ناي مصر الحزين، مشددًا على ضرورة تجنب الربط بينه والمهرجانات الشعبية: «الحاجتين دول مش لايقين مع بعض، ولحنت لأحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة، لكن المهرجانات إيقاعاتها حلوة، بس الكلام مرفوض تماما، ليه ميعملوش مهرجانات عاطفية ودينية ووطنية».

وأضاف شنودة خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «كلام المهرجانات مقدرش أقوله ولا أدخله بيتي، مينفعش نستخدم الإيقاع واللي الناس تحبه عشان نعمل به كلام قبيح».

وتابع الموسيقار: «المفروض اللي ميوديش كلام الأغاني أو المهرجانات للمصنفات الفنية والرقابة يُحاسب ويتسجن ويُدفع غرامة، وأي واحد يتجاوز كلام يتحاسب، مش مصر البلد اللي يدخل فيها الكلام ده».

سفير السعادة فكرة مصرية

وأكدت أن سفير السعادة فكرة مصرية، مشيرًا إلى أن مصطفى كامل قال «لا يستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط»، ولفت إلى أنه تأثر بهذه المقولة بشدة.

وحول مشروع «قافلة السعادة» لإسعاد كبار السن، أشار إلى أنها فكرة مصرية، وتسمح بمشاركة المطربين ومحفظي القرآن الكريم والترانيم والأطباء وغيرهم، موضحًا أنه سينظم أول حفل لها قريبا، وسيبدأ البروفة قبلها.

وأشار، إلى أنه تعرض في بداية حياته لكل أنواع الموسيقى، إذ أنه ينحدر من مدينة طنطا: «النقشبندي وهدى سلطان ومحمد فوزي ومحمد ثروت من عندنا، كما تعرضت للموسيقى الغربية، وأمي كانت تلعب بيانو كلاسيك وتمسك العود وتقسم وتغني لأم كلثوم، أي أنني تعرضت لأوبن بوفيه موسيقى».

خالف لرغبة أعمامه

ولفت هاني شنودة، إلى أنه صمم على الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، ولكن أعمامه لم يوافقوا: «والدي كان صيدلي وقالي أعمامك عاوزينك، قلت لهم لو هطلع صيدلي زي أبويا هبقى خايب، لكن لو طلعت موسيقي هقدر أعتمد على نفسي، سكتوا، وبالليل أبي قال لأمي انتِ خلفتي حتة ولد خلى أعمامه يسكتوا، لأني طلبت منهم يكتبوا لي فدادين عشان أشتغل في الصيدلية».