محافظ كفر الشيخ: تدريبات مكثفة لتعريف المواطنين بمبادرة المشروعات الخضراء

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في فعاليات الاجتماع التنسيقى للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة.

كما حضر من محافظة كفر الشيخ محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وعدد من المسؤولين.

تشجيع الفئات المستهدفة على المشاركة بالمبادرة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تلقى اهتماما ودعما كبيرا، لافتا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة التي جرى تشكيلها بالمحافظة من جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات لتكثيف حملات التوعية، والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع جميع الفئات المستهدفة المشاركة فيها من خلال مشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفي المجالات المحددة، فضلاً عن تكثيف برامج التدريب للأفراد والمؤسسات للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها وكيفية إعداد المشروعات وكيفية التقديم والتسجيل بالموقع الإلكتروني لها.