ضمن «وطن أخضر».. حملات نظافة وتجميل وزراعة أشجار بقرى كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل بـ«الحامول، ودسوق، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وبلطيم»، وزراعة الأشجار ضمن حملة «وطن أخضر»، ورفع كفاءة الحدائق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

في هذا الصدد، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع قرية الزعفران، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وصيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الزعفران «باب الستين»، بالإضافة إلى متابعة المرور على المصالح الخدمية بقرية الأبعادية، ومتابعة أعمال النظافة اليومية بشوارع القرية، ومسح الشوارع وإزالة التعديات على حرم الطريق، وتوسعة طبان الطريق، لفتح الرؤيا للسيارات للحد من الحوادث، والمرور على الوحدة الصحية بقرية 78 المنصور، لمتابعة انتظام سير العمل بها، وتوفير المستلزمات الطبية وتواجد أطقم التمريض والأطباء.

تكثيف جهود القسم الزراعي «المشتل»

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار تكثيف جهود القسم الزراعي «المشتل»، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لتجميل المدينة، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل فى تقليم النخيل والأشجار، بالتزامن مع أعمال الرصف والتطوير بطريق المستشفى العام، وأيضًا زراعة الأشجار المثمرة والزينة والنباتات الجديدة بحرم ترعة القضابة، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة، وتجميل شوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

كما تابع محمد سعيد حامد، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة سيارة رش المياه الغير صالحة للشرب، وذلك لغسل التلتوارات ورش الشوارع والطرق بالمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع، لرفع كفاءة الإنارة العامة، وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.

محاسبة المقصرين

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، بالفترة الصباحية، ومتابعة العمال والمعدات وتقييم القطاعات والقائم عليها، فضلًا عن محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لخط سير المعدات، فضلًا عن الحالة العامة لكل معدة وكفاءتها، وتواجد العمال بحي شرق وغرب المدينة بعدد ساعات العمل بكافة الشوارع والميادين الداخلية، ومحيط الأسواق، والمدارس، والمستشفى، والقطاعات الحكومية، والخدمية والمواقف، والطرق الرئيسية للمدينة.