رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف بسرعة تصحيح وإعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لؤئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وكلف الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من تصحيح وإعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر، مع متابعة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى للعام الدراسي الجديد.

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس باستعراض تقرير حول منتدى التغيرات المناخية لطلاب الجامعة، والذي أُقيم في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الماضي، بمدينة شرم الشيخ، لتنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بالتوعية بقضايا التغيرات المناخية.

قوافل خدمية وترشيد استهلاك

وأكد رئيس الجامعة، تكثيف إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً للنهوض بالتنمية الصحية والبيئية والمجتمعية والتوعوية في مختلف المجالات، في إطار جهود الجامعة المستمرة في خدمة المجتمع المحلي والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الانفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء كاملة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتكليف عمداء الكليات والمعاهد وأمين عام الجامعة بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمباني والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

رفع كفاءة المنشآت والورش

وكلف رئيس الجامعة، بالعمل على توفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية ومراعاة الانتهاء من أعمال الصيانة، ورفع الكفاءة للمنشآت والمباني والمعامل والورش والمكتبات والمدرجات، وكذلك قاعات الدراسة ومتابعة جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، إضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية للطلاب الجدد للتعريف بالجامعة ومرافقها وانشطتها الاجتماعية وبرامجها البحثية.

وناقش مجلس جامعة كفر الشيخ متابعة استعدادات الجامعة لاستضافة مهرجان الأُسر الطلابية الثاني لطلاب الجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل.