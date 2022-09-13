انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1113 جنيها

سجلت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، تراجعاً لم يتجاوز الجنيهين مقارنة بأسعار أمس في السوق المحلية، بينما هوت أسعار الذهب على المستوى العالمي في ختام تعاملات اليوم بنسبة لا تقل عن الـ1.1%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر جنيهين إذ سجل في ختام التعاملات المسائية نحو 1113 جنيها مقارنة بـ 1115 للجرام الواحد أمس.

وأضاف «المغربي»، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في ختام تعاملات اليوم 1272 جنيها، مقارنة بـ 1274.2 أمس، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 954 جنيها للجرام مقارنة بـ 955.7 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

أسعار الذهب على المستوى العالمي

وأشار «المغربي»، إلى أن سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» سجل اليوم بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة نحو 8904 جنيهات مقارنة بـ 8920 جنيها أمس.

على المستوى العالمي، هوت أسعار الذهب بنسبة لا تقل عن 1.1 % في ختام التعاملات، وسجلت سعر أوقية الذهب في ختام تعاملات اليوم بالبورصات العالمية 1705 دولار أمريكي متراجعة نحو 20 دولار دفعة واحدة مقارنة بـ 1730 دولار للأوقية أمس.