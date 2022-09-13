استقرار سعر الدولار عالميًا قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 108.2 في تداولات هادئة اليوم الثلاثاء، حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي الضوء على مدى عدوانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات بتباطؤ التضخم الأمريكي

من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي من 8.5% في يوليو إلى 8.1% في أغسطس، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر على الرغم من تخفيف التوقعات التضخمية.

الدولار يفقد 2% خلال 4 أيام

في غضون ذلك، فقد الدولار ما يقرب من 2% في الجلسات الأربع الماضية وسط تكهنات بأن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، مما أدى إلى ارتفاع في الأصول الخطرة مع الضغط على الدولار.

توقعات بالارتفاع خلال عام

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 110.16 بنهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 113.80 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

على صعيد محلي، تباين سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم، حيث جرى تداول العملة الأمريكية في البنوك الخاصة عند مستوى 19.39 جنيه للبيع، وتراوح سعر الشراء بين 19.27 و19.36 جنيه.

أقل سعر للبيع في بنكي الأهلي ومصر

وسجل الدولار الأمريكي أقل سعر للبيع في البنكين الحكوميين الأكبر في السوق المصرية، الأهلي المصري ومصر، عند 19.37 جنيه، بينما كان السعر في البنك المركزي المصري 19.41 جنيه.